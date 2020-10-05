Коротченко объяснил необходимость возрождения «Баргузина»

Москва, 5 октября. России необходимо возродить проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», поскольку такое вооружение значительно укрепит стратегический военный потенциал страны. К такому выводу пришел военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает «Экономика сегодня».

Коротченко считает, что Москве следует задуматься о возрождении мобильных стратегических ракетных комплексов железнодорожного базирования. Подобный проект, по его мнению, может быть очень полезен на фоне нарастающего противостояния между Россией и США.

«Необходимо реанимировать создание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». Сегодня существуют все основания для актуализации данного направления. У БЖРК имеется ряд преимуществ и, в первую очередь, его неотличимость от обычных составов», — заявил Коротченко.

Военный эксперт заметил, что главным достоинством подобного комплекса является его незаметность. Ракеты размещены в вагонах, которые попросту невозможно отличить от обычных товарных составов. США и другие страны НАТО, используя любые средства слежения и разведки, включая космические спутники, не смогут установить место размещения БЖРК.

Коротченко обратил внимание, что, возродив «Баргузин», Россия получит мощный стратегический ракетный комплекс, который позволит быстро и эффективно нанести гарантированный ответный удар по противнику. Возрождение данного проекта станет для разведки США настоящим сюрпризом. Пентагону придется разрабатывать новую программу мониторинга за ракетным нападением, которая позволит следить за всеми железнодорожными путями на территории России.

«Они в таком случае всегда будут знать, что у нашей страны есть ответный удар. БЖРК для таких целей являются самыми эффективными и уникальными средствами», — резюмировал Коротченко.

Ранее Коротченко назвал украинские города, которые вслед за Крымом готовы воссоединиться с Россией. Он указал, что жители Одессы, Харькова и Николаева устали от полного бездействия украинских властей.