Недовольный житель Чувашии избил гаечным ключом министра

Чебоксары, 5 октября. В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, ударившего гаечным ключом главу регионального Минздрава, пишет пресс-служба СК РФ по республике.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего чебоксарца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — передает пресс-служба.

Инцидент произошел 3 октября. Местный житель, недовольный одним из решений министра здравоохранения Владимира Степанова, подстерег чиновника у Дома правительства республики. После этого злоумышленник нанес три удара гаечным ключом. Степанов получил кровоподтеки и ссадины предплечья. Злоумышленника тут же задержали, министру была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, нападавший страдает от психического расстройства.

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