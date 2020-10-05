Карабахский конфликт с позиции международного права

Заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и критика Минской группы ОБСЕ нарушают нормы международного права и противоречат позиции ООН по вопросу конфликта на Южном Кавказе. ФАН рассказывает о правовой подоплеке формирования и урегулирования нынешнего конфликта.

История административно-территориального формирования Нагорно-Карабахской Республики

Советское государство во главе с коммунистическими органами де-факто было признано субъектами международного права еще в 1918 году во время инцидента с арестом румынского дипломата Диаманди. Новая власть немедленно приступила к административно-территориальному формированию государства. Весной 1921 года ЦК КП(б) Армении разработал документ «Основные положения по вопросу о присоединении Нагорного Карабаха к Республике Армения». Эта инициатива не получила поддержки. Осенью 1921 года Закавказский краевой комитет РКП(б), вышестоящий по отношению к Армянскому ЦК КП(б), поручил Азербайджанскому ЦК разработать положение о Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО). Решение лоббировалось Кировым, членом ЦК компартии Азербайджана. Включение НКАО в состав Азербайджанской ССР было важно ему для приобретения веса в партийном руководстве, поскольку на момент принятия решения он был кандидатом в члены ЦК РКП(б).

В 1924 году Азербайджанский ЦИК РКП(б) опубликовал положение о Нагорно-Карабахской автономной области. Территория Нагорного Карабаха отнесена к Азербайджанской ССР с пропорциональным представительством в органах власти Азербайджана и государственными языками армянским и азербайджанским. Население автономии составили преимущественно армяне, около 90%. В состав автономии были включены населенные пункты, преимущественно с тюркским мусульманским населением (10%). Для международного права важен тот факт, что административно-территориальное деление НКАО произведено советской властью, которая в первые десятилетия своего существования, как и новое государство СССР, признано 30 государствами с наибольшим политическим весом во всех регионах мира.

Конфликт при распаде СССР

Старт открытой публичной культивации конфликта был дан в 1987-1988 годах, как это обычно бывает, в СМИ — газете Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана «Советский Карабах». У издания было 90 тысяч подписчиков. Газета стала пропагандистской площадкой для сторонников присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской ССР и поддерживала митинговую активность. Легитимация протестов в государственном СМИ послужила основой к открытому межнациональному конфликту, межэтническим столкновениям, массовой эмиграции азербайджанцев из автономии и появлению непредусмотренных советскими законами органов управления НКАО. Территория Нагорного Карабаха стала зоной открытого вооруженного противостояния Азербайджана и Армении с 1990 по 1994 годы.

Мирный договор так и не был заключен. 12 мая 1994 года между государствами подписано соглашение о перемирии при посредничестве России.

Вопреки сведениям из открытых источников, в НКАО референдум о самоопределении проживающего на территории области населения не проводился. К референдуму некоторые авторы относят состоявшийся в 1991 году сбор подписей о независимости. Однако эта процедура проводилась с ущемлением политических прав: к ней не было допущено все население территории. Подготовка сбора подписей и их подсчеты не проводились легитимной государственной властью или организациями со специальным международно-правовым статусом. Референдум не проведен до сих пор.

Появились ли признаки суверенитета у Нагорно-Карабахской Республики

За 26 лет НКР не обзавелась внешнеполитическим суверенитетом. ООН не признает государственный статус республики, суверенитет Карабаха до сих пор не подтвердило ни одно государство мира. Отдельные сведения о признании есть от органов власти без достаточной самостоятельности наподобие парламента Страны Басков — испанской автономии.

НКР не имеет самостоятельной финансовой системы. В 2004 году Арцах эмитировал собственные банкноты, алюминиевые и бронзовые монеты, однако их выпуск был ограниченным, сейчас они представляют большой интерес для нумизматов. Единственный банк, созданный местным руководством, ЗАО «Арцазбанк», действует на основании лицензии Центробанка Армении.

Об информационном суверенитете НКР говорит тот факт, что все официальные сайты органов власти республики, в том числе сайт правительства, базируются на доменных именах Армении. На 2017 год республика не имела полной собственной энергетической независимости.

Мирное урегулирование конфликта при посредничестве России

Эффективным органом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе стала Минская группа ОБСЕ. К ее работе Баку и Ереван присоединились в 1992 году. Армения и Азербайджан при содействии России подписали соглашение о прекращении огня 12 мая 1994 года.

2 ноября 2008 года в Москве президенты России, Армении и Азербайджана подписали Майендорфскую декларацию, в которой признали приоритет международного права в вопросе разрешения нагорнокарабахского конфликта, подтвердили мандат Минской группы ОБСЕ и приверженность Мадридским принципам.

Под Мадридскими принципами (мадридскими предложениями) в декларации подразумеваются положения урегулирования конфликта, разрабатываемые при участии сторон конфликта Минской группой ОБСЕ с 2006 года. Они предполагают возвращение под контроль Азербайджана территории НКР с предоставлением ей автономии, гарантии возвращения беженцев всех этносов и проведение в будущем обязательной процедуры самоопределения территории (референдума).

27 сентября 2020 года Генеральный секретарь ООН выразил готовность вести диалог с Арменией и Азербайджаном, а также подтвердил легитимность международного статуса посредника — Минской группы ОБСЕ. В обращении генсекретаря НКР не упоминается. ООН не признает это квазигосударственное образование.

Выводы

За четверть века Арцах не вырос до самостоятельного государственного образования и не получил международного признания. Его существование зависит от поддержки Арменией титульной нации этой территории, а экономика интегрирована в армянскую. С позиции международного права Азербайджан и Армения должны исполнить обещание идти путем мирного разрешения конфликта, обозначенное в Мадридских принципах Минской группы ОБСЕ, обеспечив возврат на территорию НКР беженцев и проведение референдума о самоопределении территории.

Как мы видим, Турция не наделена полномочиями по участию в конфликте на Кавказе, а вербальные интервенции турецкого президента недопустимы для политика такого высокого уровня. ООН и ОБСЕ вправе обсуждать введение санкционных мер в отношении провокаторов и инициаторов конфликта.