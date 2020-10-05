«Норникель» оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ

Москва, 5 октября. Компания «Норникель» оценила ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в 21,4 млрд рублей, говорится в сообщении корпорации.

«По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд рублей», — говорится в сообщении «Норникеля».

При этом компания просит учесть в общей сумме компенсации ущерба 12 млрд рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий аварии.

Представители «Норникеля» также считают, что Росприроднадзор допустил серьезные отступления от действующих методик расчета размера вреда. Отмечается, что ведомство при подсчете нефтепродуктов, попавших в воду, вычислило объем слишком рано, поэтому было указано 19,1 тысяча тонн вместо актуальных 14,3 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на сумму 148 миллиардов рублей.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 произошла в конце весны этого года. Из-за разрушения резервуара с топливом в воду и почву попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В районе аварии был введен режим ЧС.