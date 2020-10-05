В США рассекретили детали переговоров Путина и Клинтона о гибели «Курска»

Вашингтон, 5 октября. Рассекреченные стенограммы телефонных и личных переговоров 42-го президента США Билла Клинтона с главой РФ Владимиром Путиным появились в Сети. Расшифровки доступны на сайте библиотеки Клинтона. Один из разговоров политиков был посвящен катастрофе подводной лодки «Курск», пишет НСН.

Согласно данным, представленным на сайте, первая беседа Путина и Клинтона о «Курске» состоялась 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в гостинице Waldorf Astoria. Клинтон рассказал российскому лидеру о теракте в Оклахома-Сити в апреле 1995-го и выразил свои соболезнования в связи с гибелью АПЛ в Баренцевом море.

«Вы, наверное, столкнулись с множеством критики. Это всегда происходит», — заметил Клинтон.

Путин в ответ заявил, что у него в той ситуации были только плохой и худший варианты действий, хорошего выбора не было.

«Сейчас видно, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд», — сказал Путин.

Президент пояснил, что в корпусе АПЛ было отверстие размером около двух метров, через которое были затоплены первые три отсека «Курска».

Напомним, атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж подлодки и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель» — всего 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». По данным Генпрокуратуры, причиной стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.