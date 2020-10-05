Вирусолог высказался об ужесточении мер против COVID-19 в России

Москва, 5 октября. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в ужесточении противокоронавирусных мер, введенных в России, нет необходимости, передает РИА Новости.

По словам вирусолога, будет достаточно того, чтобы контролирующие органы тщательно следили за выполнением этих мер, а люди помнили о профилактике.

«Необходимо следить за тем, чтобы рекомендации, которые дает нам сейчас власть по поводу эпидемических мер, выполнялись. Для этого есть разные способы воздействия, совсем необязательно прибегать к полиции, штрафам», — отметил Альтштейн.

Специалист добавил, что многие работодатели также усугубляют эпидобстановку, не позволяя сотрудникам работать удаленно.

«Есть рекомендации, чтобы 30% людей добровольно ушли на работу в удаленном доступе. Предпринимателям это не очень выгодно, они могут оказывать давление», — подчеркнул Альтштейн.

Он заявил о необходимости исключить давление со стороны работодателей на население, а также добавил, что элементы контроля должны быть «без грубого воздействия».

Что касается метрополитена, то здесь, по мнению вирусолога, важно делать замечания пассажирам, не носящим маски.

«Я думаю, что если в метро 50% людей в масках, а остальные — без, нужно их упрекать, это подействует», — подытожил Альтштейн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что вопросы, связанные с ограничительными мерами, обсуждают в штабе, однако он не слышал об обсуждениях по поводу самоизоляции и нерабочих дней.

Напомним, в России уже несколько дней подряд выявляют более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Лидером по ежесуточному приросту заболевших является Москва.