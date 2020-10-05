Врач развеяла миф об эффективности «бабушкиных» способов лечения гриппа

Москва, 5 октября. Педиатр Ирина Добрецова развеяла миф об эффективности способов лечения гриппа, которыми пользовались наши бабушки. Об этом пишет издание «Ридус».

Врач рассказала, что в детских садах и школах детям часто дают аскорбиновую кислоту. Якобы витамин С защищает организм от вирусов.

«Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией», — отметила Добрецова.

Намного полезнее есть фрукты и овощи, которые помогают повысить иммунитет. Не спасет от гриппа и «чесночный амулет». По мнению педиатра, зубчик чеснока на веревочке — отличный способ отпугнуть окружающих.

Лучше всего часто мыть руки, промывать нос и избегать общественные места, советует врач. Добрецова развенчала миф о пользе вдыхания паров от картошки. Она пояснила, что горячий пар может обжечь слизистые.

Специалист рекомендует не заниматься самолечением, а вовремя обратиться к врачу. По ее словам, парить ноги в горячей воде и ожидать исцеления от гриппа, тоже бессмысленно. Но такой способ отлично подходит для снятия стресса и усталости после работы.

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