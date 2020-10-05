Минфин окажет дополнительную поддержку российским регионам в 2021 году

Москва, 5 октября. Министерство финансов предусмотрит дополнительные ресурсы для оказания точечной поддержки субъектов РФ, которые в них будут нуждаться. Об этом на парламентских слушаниях по проекту бюджета на трехлетку сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает ФАН.

«Налоговые новации, которые мы предлагаем, в первую очередь коснутся регионов, которые имеют добычу полезных ископаемых, особенно нефти. Это, например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ. Мы видим, что там могут снизиться доходы, хотя это субъекты достаточно устойчивые», — сказал он.

По словам Антона Силуанова, ведомство предусмотрело дополнительные ресурсы для оказания точечной поддержки субъектов России, которые в них будут нуждаться.

«Мы предполагаем ко второму чтению проекта внести поправку, чтобы дополнительно учесть еще 100 млрд рублей на поддержку регионов для компенсации снижения налоговых доходов», — сказал министр финансов.

Он пояснил, что Минфин также предусмотрел в 2021 году соответствующие ресурсы (27 млрд рублей) для тех регионов, которые будут пользоваться мерами налогового вычета. И если это будет приводить к снижению доходной базы, федерация их компенсирует.

Кроме того, Антон Силуанов напомнил, что ранее были приостановлены гранты субъектам, которые добились лучших результатов по выполнению национальных проектов. В следующем году ведомство предусматривает восстановление этих грантов в размере с 35 млрд рублей и до 50 млрд в последующие годы.

Министр убежден, что такие решения станут стимулом для того, чтобы поощрить те субъекты, которые выполняют задачи общегосударственного значения.

Отметим, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министерству финансов предусмотреть дополнительные средства для поддержки российских регионов.