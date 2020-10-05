Лавров пообещал ответ на возможные ограничения для российских товаров в ЕС

Москва, 5 октября. Москва не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на рынках Европейского союза. Такое обещание дал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России Лавров рассказал о докладе, подготовленном Европейской комиссией.

«Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете», — подчеркнул министр.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения ко внутреннему конфликту на Украине.

На Россию введенные санкции не оказали толком никакого воздействия благодаря осуществлению импортозамещения в целом ряде сфер.