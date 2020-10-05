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Дитковските взбудоражила фанатов снимком в бикини

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Красивый бюст Дитковските взбудоражил фанатов

Москва, 5 октября. Актриса Агния Дитковските разместила фото в бикини и восхитила поклонников. Фотографию она выложила у себя в Instagram.

На фотографии актриса отдыхает на личной вилле с бассейном и позирует в пляжном бикини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Агния не стала подписывать фотографию, добавив в подпись только три смайла в виде облака.

«Красота, все красота!», — восхитился один из подписчиков.

В комментарии к Дитковските пришла ее коллега, актриса Светлана Иванова.

«Э! Полегче!!!» — написала Иванова.

«Я вас молю», — ответила Дитковските.

Агния Дитковските — дочь советской актрисы Татьяны Лютаевой, известной по роли в фильме «Гардемарины, вперёд!». Дитковските пошла по стопам родителей и поступила во ВГИК, но ушла с первого курса.

Сама Агния снимается в кино с 2006 года. Известна по ролям в кинолентах «Жара», «На игре», «Борис Годунов», «Вий» и «Доктор Преображенский».

С 2006 года Дитковските встречалась с актером Алексеем Чадовым. В 2014 году у пары родился сын Федор. В 2015 году Дитковските и Чадов расстались.

В 2017 году появилась информация, что Агния Дитковските втайне родила сына, ставшего вторым ее ребенком. Об этом рассказала бывшая подруга актрисы Светлана Светикова. По слухам, отцом ребенка стал бизнесмен из Ташкента.

Источник: Instagram
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