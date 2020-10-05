Дитковските взбудоражила фанатов снимком в бикини

Москва, 5 октября. Актриса Агния Дитковските разместила фото в бикини и восхитила поклонников. Фотографию она выложила у себя в Instagram.

На фотографии актриса отдыхает на личной вилле с бассейном и позирует в пляжном бикини.

Агния не стала подписывать фотографию, добавив в подпись только три смайла в виде облака.

«Красота, все красота!», — восхитился один из подписчиков.

В комментарии к Дитковските пришла ее коллега, актриса Светлана Иванова.

«Э! Полегче!!!» — написала Иванова.

«Я вас молю», — ответила Дитковските.

Агния Дитковските — дочь советской актрисы Татьяны Лютаевой, известной по роли в фильме «Гардемарины, вперёд!». Дитковските пошла по стопам родителей и поступила во ВГИК, но ушла с первого курса.

Сама Агния снимается в кино с 2006 года. Известна по ролям в кинолентах «Жара», «На игре», «Борис Годунов», «Вий» и «Доктор Преображенский».

С 2006 года Дитковските встречалась с актером Алексеем Чадовым. В 2014 году у пары родился сын Федор. В 2015 году Дитковските и Чадов расстались.

В 2017 году появилась информация, что Агния Дитковските втайне родила сына, ставшего вторым ее ребенком. Об этом рассказала бывшая подруга актрисы Светлана Светикова. По слухам, отцом ребенка стал бизнесмен из Ташкента.