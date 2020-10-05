Лавров назвал издевательским расследование по «делу Навального»

Москва, 5 октября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом расследование инцидента с Алексеем Навальным, а также сообщил, что РФ не сомневается в применении режима санкций со стороны Евросоюза в связи с «делом» блогера. Об этом пишет РИА Новости.

«Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

По мнению Лаврова, руководствоваться здравым смыслом Западу мешает «русофобский запал», который в последнее время «стал уже неостановимым».

Министр заметил, что все происходящее стало в точности напоминать так называемое «дело Скрипалей». Тогда РФ были заявлены обвинения, но никаких фактов не представлялось. Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем установлении истины в ситуации с Навальным.

Глава МИД РФ также добавил, что Россия не сомневается: ЕС попытается применить в ее отношении новый режим односторонних санкций за якобы имевшее место нарушение в сфере применения химических отравляющих веществ в ситуации вокруг Навального.

1 октября Россия предложила Организации по запрещению химоружия направить экспертов технического секретариата для проведения совместного расследования инцидента с Навальным. В Москве отметили, что рассчитывают получить позитивный отклик «в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего». От выводов ОЗХО, как указали в Германии, будет зависеть, введут ли в Европе новые санкции в отношении РФ.

Многие эксперты ранее объясняли, почему Навальный не мог быть отравлен боевым «Новичком». Разработчик токсина Леонид Ринк говорил о том, что симптомы у блогера не соответствовали действию этого яда. Он прямо заявил, что если бы применялось данное вещество, смерть Навального наступила бы через десять минут.

Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что Навальный стал заложником положения и может рассчитывать лишь на два сценария развития событий: вернуться в Россию под патронажем ЦРУ или остаться на «пенсии» от Госдепа в США или Европе.