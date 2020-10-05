Песков объяснил, почему Путин не обсудил Карабах с Турцией и Азербайджаном

Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин не обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с лидерами Турции и Азербайджана, поскольку такие переговоры не были включены в его рабочий график. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

«Связано с рабочим графиком. Это вовсе не значит, что у России дефицит в рабочих контактах. [Глава МИД РФ Сергей] Лавров в постоянном контакте с Азербайджаном и Турцией. Российско-азербайджанский диалог осуществляется на высоком уровне, на постоянной основе», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему Путин поговорил о Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но не с Баку или с Анкарой.

Песков добавил, что при необходимости переговоры с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым могут состояться.

«Если будет нужно, Путин обсудит ситуацию с визави. Пока планов на эту неделю нет. Но речь идет о войне, ситуация развивается быстро», — подытожил пресс-секретарь президента.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты на данной территории. ФАН фиксирует основные события каждого дня.

Ранее Никол Пашинян выразил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену недовольство в связи с «использованием Турцией против Карабаха» американских истребителей F-16.