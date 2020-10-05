В России в 2021 году вырастут пенсии и выплаты для семей с детьми

Москва, 5 октября. В законопроекте о федеральном бюджете на 2021-2023 годы заложены увеличение пенсий, МРОТа и выплат для семей с детьми. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, передает ФАН.

«В бюджете учтена цель, направленная на сохранение населения, здоровья и благополучие людей. Ресурсы сконцентрированы на поддержке, прежде всего, наиболее уязвимых слоев населения», — сказал он на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2021-2023 годы.

Как уточнил Антон Силуанов, увеличение пенсий произойдет на 6,3% — это почти в полтора раза выше, чем прогноз инфляции на 2021 год.

Кроме того, будет пересмотрен минимальный размер оплаты труда — МРОТ увеличится на 5,5% в следующем году.

«На ежемесячные выплаты для малоимущих граждан с детьми до семи лет бюджетной системой на 2021-2023 годы предусмотрено около 400 млрд рублей ежегодно. Это дети в возрасте до трех лет и от трех до семи лет — такие семьи наиболее нуждаются в господдержке», — добавил министр.

Он также рассказал, что с 1 января 2021 года сумма маткапитала увеличивается почти на 23 тыс. рублей и достигнет 639 тыс. рублей. При этом по словам главы Минфина, при рождении первого ребенка сумма возрастет до 483 тыс. рублей.

Он отметил, что в целях улучшения жилищных условий Минфин будет добиваться снижения ставок по ипотеке. Антон Силуанов напомнил, что уже много сделано в этой части: ипотечные ставки находятся на исторически низких уровнях.