Песков заявил, что ситуация на Камчатке находится под надзором ведомств

Москва, 5 октября. Ситуация с экологической катастрофой на Камчатке сейчас активно расследуется под надзором соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова сравнить камчатскую проблему с утечкой дизельного топлива в Норильске, произошедшей в мае 2020 года, меры по которой начали принимать лишь спустя два дня после происшествия

«Нет, это разные ситуации. Ведомства занимаются этой темой. Не буду сейчас ничего говорить, но министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин держит все под контролем, находится на связи с регионом. Он сможет вам, журналистам, рассказать, какая информация понадобится для окончательного заключения», — ответил пресс-секретарь президента.

На данный момент известно, что материалы о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.