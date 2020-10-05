Онищенко оценил решение присудить «Нобелевку» за открытие вируса гепатита C

Врач и парламентарий Геннадий Онищенко прокомментировал присуждение в 2020 году Нобелевской премии по медицине и физиологии за открытие вируса гепатита C. Ранее появилась информация, что в Стокгольме началась Нобелевская неделя, и первыми по традиции были названы лауреаты премии по медицине и физиологии. Ими стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Это понятная и заслуженная награда, отметил депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя Федеральному агентству новостей решение Нобелевского комитета.

«Мы знаем, что урон, который приносит гепатит C, огромен. Классические пути передачи этого вируса — половой и через кровь. И мы помним, что, когда мы еще недостаточно знали о свойствах этого вируса, был распространен так называемый медицинский путь передачи инфекции. Позже врачи заговорили о «трехвалентной эпидемии», имея в виду ВИЧ/СПИД, гепатит C и наркоманию, потому что основным путем передачи этих инфекций стали немедицинские инъекции, распространенные в среде потребителей наркотиков», — рассказал Онищенко.

Умение распознавать виды инфекционных гепатитов стало важнейшим шагом к победе над этими инфекциями, в том числе с помощью вакцинации групп риска, напомнил парламентарий.

«Так что присуждение премии за открытие вируса гепатита C — это заслуженная и вполне достойная награда. Решение Нобелевского комитета лишний раз подтверждает, что оценено не узкопрофессиональное открытие, а нечто гораздо большее. Это открытие — значимая цивилизационная победа, благодаря которой мы, сталкиваясь с этой инфекцией, знаем, с чем имеем дело. Так что поздравляю новых нобелиатов с заслуженной оценкой их труда», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Во вторник, 6 октября, в Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе. В пятницу, 9 октября, в Осло огласят имя того, кому присуждена Нобелевская премия мира, а в следующий понедельник — 12 октября — станет известно имя обладателя премии по экономике, учрежденной Банком Швеции в память об Альфреде Нобеле. Нобелевская премия в 2020 году составляет десять миллионов крон (более миллиона долларов США).