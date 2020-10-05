Песков ответил, введут ли в России режим самоизоляции

Москва, 5 октября. Вопрос о введении самоизоляции в России обсуждают в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Представитель Кремля отметил, что вопросы, связанные с ограничительными мерами, обсуждают в штабе. Но он не слышал об обсуждениях по поводу самоизоляции и нерабочих дней.

«Растущие цифры количества заболевших — серьезный повод для того, чтобы мобилизоваться и стать осторожнее. Это касается каждого», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремлю неизвестно о планах московских властей ввести режим самоизоляции, и посоветовал обратиться в столичную мэрию.