Кремль подтвердил встречу Путина с лидерами фракций Госдумы

Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы 6 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

Ранее о запланированной встрече главы государства с лидерами думских фракций сообщил источник РИА Новости в Госдуме.

«Действительно, Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции, это состоится завтра», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча президента с лидерами парламентских фракций 6 октября.

О подготовке данной встречи Дмитрий Песков говорил еще 2 октября. Тогда пресс-секретарь президента не назвал точную дату совещания. Обычно глава государства встречается с лидерами фракций после единого дня голосования.