Песков заявил, что причины самоубийства Славиной будут расследованы

Москва, 5 октября. Случай самоубийства журналистки Ирины Славиной будет тщательно расследован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Обращаем внимание на слова губернатора Нижнего Новгорода, который пообещал разобраться в этом. Нет причин сомневаться в том, что причины самоубийства будут выяснены», — сказал Песков.

Напомним, тело журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой) нашли у здания МВД в Нижнем Новгороде. Следственный комитет опроверг тот факт, что ее смерть связана с проведением у нее обысков.