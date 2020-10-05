Стоматит — распространенное заболевание в детском возрасте. Но от этого оно не становится легким и тем более неопасным. Нередко, при недостаточном внимании к ротовой полости малыша, оно приобретает хроническую форму и может рецидивировать до нескольких раз в год.

Исключить этот риск позволяет только своевременное и грамотное лечение стоматита у детей. Каковы его особенности? Какие препараты могут применяться? И можно ли использовать народные средства? Об этом рассказал врач стоматолог-пародонтолог, главный врач сети стоматологических клиник «Все свои!» Игорь Репин.

Стоматит у детей – причины возникновения

Детское любопытство — неотъемлемый «атрибут» развития малыша. Кроха познает мир по-разному. Для него важны тактильные ощущения, визуальный контакт с новыми и интересными предметами. А еще малыши часто пробуют «мир на зуб», и именно так обычно происходит знакомство с игрушками, предметами быта, даже одеждой и другими, не самыми чистыми вещами.

Многие родители не пресекают попытки крохи тянуть в рот разные предметы. Считают, что чем более свободным будет знакомство малыша с внешним миром, тем лучше. Возможно, с точки зрения психологии, так и есть. Однако к вопросу гигиены и здоровья такая позиция имеет противоположное отношение. Стоматит у детей во рту часто появляется как следствие таких контактов. Игрушки, личные вещи, да и просто грязные руки становятся «поставщиками» микроорганизмов, которые проникают в ротовую полость малыша.

Слизистая оболочка рта обладает собственным, местным иммунитетом. Но в детстве он пребывает еще в начальной стадии своего развития. Детский иммунитет — незрелый, он не может эффективно противостоять внешним угрозам. Если он сталкивается с незнакомым возбудителем болезни, начинается воспалительная реакция.

«В раннем возрасте дети тянут в рот все, что находится в поле зрения. А в старшем нередко не могут избавиться от привычки сосать палец или грызть колпачок от ручки, — комментирует врач стоматолог-пародонтолог Игорь Репин. — Вместе с посторонними предметами в полость рта попадают неспецифичные для нее микробы. По этой причине и развивается стоматит».

Виды заболевания

В зависимости от возбудителя болезни выделяют несколько видов стоматита у детей.

Вирусный. Встреча детского организма с любым вирусом, в том числе ОРВИ, может спровоцировать развитие целого спектра неприятных симптомов: от типичного насморка и боли в горле до воспаления глаз и ротовой полости. Как правило, вирусный стоматит выявляет врач-педиатр, к которому родители обращаются по поводу «основной» болезни крохи. Течение может быть разным — как острым, так и слабо выраженным. Все зависит от иммунной реакции малыша: стоматит у ребенка первого года жизни обычно проявляется более явно, чем у детей с более зрелой иммунной системой, например, в пять лет.

Вирусно-герпетический. Вирусы герпеса вызывают выраженный воспалительный процесс в полости рта. Воспалительные элементы выглядят, как пузырьки, наполненные жидкостью. Со временем они лопаются, а их поверхность покрывается коркой. С первого дня заболевания малыш испытывает значительный дискомфорт: очаги инфекции зудят, отекают, а после разрыва пузырьков превращаются в болезненные язвы. Герпесный стоматит часто возникает у детей в возрасте одного-трех лет и протекает в острой форме с высокой температурой, выраженным нарушением состояния, отказом от еды. Болезни особенно подвержены малыши на искусственном вскармливании, так как груднички получают частичную иммунную защиту от герпеса с материнским молоком.

Кандидозный. Вызывают воспалительный процесс во рту дрожжеподобные грибки Candida. Для организма человека они не чужеродны. Эти микроорганизмы — часть микрофлоры кишечника, кожи, слизистых оболочек. Здоровая иммунная система контролирует численность колоний грибков. Но когда иммунитет ослаблен или «отвлечен» борьбой, например, с вирусной инфекцией, численность грибков может резко увеличиться. Это также может произойти при попадании в рот микроорганизмов с грязных рук или общих игрушек в детском саду. В ротовой полости это вызывает воспаление с целым спектром характерных признаков. Белый творожистый налет на языке и внутренней поверхности щек, растрескивание уголков рта и появление здесь красных пятен — «заед», — все это типичные признаки «молочницы». В детском возрасте она нередко сопровождается высокой температурой, а при несвоевременном выявлении может осложняться бактериальной инфекцией.

Афтозный. Дефицит некоторых нутриентов в рационе негативно сказывается на состоянии иммунной системы ребенка и слизистой оболочки ротовой полости. Установлено, что при недостатке в пище витамина С, витаминов группы В, минеральных веществ — цинка и железа, — повышается риск развития афтозного стоматита. При этом заболевании слизистые оболочки покрываются афтами – очаговыми поражениями верхнего слоя эпителия. Локализуется стоматит у детей на языке, под ним, на губах. Афты болезненны, даже если немногочисленны, а при тяжелых формах возникают в больших количествах. Нередко развитию афт предшествует травма ротовой полости. При несвоевременном или неправильно подобранном лечении болезнь может перейти в хроническую стадию и регулярно «возвращаться».

Травматический. Ранка во рту может появиться по разным причинам. Даже прорезывание зубов вызывает травмирование тканей десны, отек, болезненность и повышение температуры. Сходные симптомы могут наблюдаться при случайной травме острым предметом или падении, при котором малыш повредил внутреннюю поверхность губ или щек. В старшем возрасте причиной травм может стать ношение пластинки для коррекции прикуса или брекетов для выравнивания зубов. Образование ранки становится «входными» воротами для инфекции, поэтому любые повреждения в ротовой полости нужно лечить.

«Определить склонность к появлению стоматита или предугадать его возникновение невозможно, — комментирует врач Игорь Репин. — Иммунитета к этой болезни нет, поэтому она может развиваться в детском возрасте многократно. У некоторых детей риск повышен. Более склонны к стоматитам малыши, имеющие хронические заболевания ЛОР-органов».

Как выглядит стоматит у детей

Воспалительный процесс в ротовой полости может проявляться по-разному. Его течение определяет тип возбудителя, поэтому стоматит герпетической природы будет проявляться не так, как болезнь, вызванная грибковой инфекцией. О типе возбудителя врачу скажет наличие налета в ротовой полости, его цвет и локализация. Однако часто характерные симптомы могут быть «смазаны».

При этом во рту всегда появляются очаги воспаления — афты и язвы. Первые поражают верхние слои слизистых оболочек, при этом более глубокие слои остаются незатронутыми. Поэтому афты, как правило, заживают быстрее и исчезают без следа. Язвы — глубинные поражения тканей ротовой полости. На их фоне могут наблюдаться выраженная болезненность, отек, нарушение самочувствия ребенка.

«Афты или язвы могут локализоваться на любом участке слизистой, но чаще всего — ближе к очагу внедрения инфекции», — уточнил Игорь Репин.

При этом только лишь поражением ротовой полости заболевание не ограничивается. В отличие от стоматита у взрослых, который обычно протекает в легкой форме и не вызывает других проявлений, кроме дискомфорта в очаге развития инфекции, в детском возрасте картина болезни выглядит иначе. Наблюдается повышение температуры при стоматите у ребенка. Характерны нарушение стула и сна.

Организм бурно реагирует на локальный воспалительный процесс. Кроха становится плаксивым, капризным, отказывается от еды. В младшем возрасте ребенок показывает дискомфорт и боль плачем. Детки чуть старше уже могут рассказать родителям и болезненных ощущениях во рту.

Обратить внимание на эти жалобы нужно обязательно. При своевременном лечении можно быстро помочь ребенку. Если же дать болезни возможность развиваться, самочувствие малыша ухудшится. К первичному острому процессу может «присоединится» вторичная, уже бактериальная инфекция. И тогда лечить стоматит у ребенка придется значительно дольше и с применением большего комплекса лекарственных препаратов.

Эффективное лечение стоматита у детей

«Маме, обнаружившей у ребенка стоматит, нужно незамедлительно идти к врачу, — отметил Игорь Репин. — Без лишних рассуждений о возможности домашнего лечения народными средствами».

Так как стоматит в детском возрасте редко протекает в легкой форме, сопровождается температурой и выраженным нарушением состояния, необходимо вызывать врача-педиатра на дом. Если же состояние не нарушено, можно прийти на прием к участковому педиатру или обратиться к врачу-стоматологу. Но в каждом случае первичный осмотр должен провести специалист, и как можно скорее, так как промедление может привести к опасным последствиям.

Чем раньше начать лечение, тем быстрее и проще удастся подавить острый процесс. Если время будет упущено и к первичному воспалению присоединится бактериальная инфекция, состояние ребенка будет ухудшаться. Нормализовать его без применения антибиотиков уже не получится.

Для лечения вирусных стоматитов применяют противовирусные средства, кандидозных — противогрибковые, при вторичной инфекции — антибиотики. Назначать эти препараты должен только врач. С учетом возраста ребенка, его состояния, особенностей течения заболевания специалист подберет безопасную и эффективную дозировку средства. Кроме системной терапии назначают препараты для местной обработки полости рта. Они снижают болезненность ощущений и ускоряют заживление ран.

Препараты от стоматита у детей

Как правило, госпитализация пациента при выявлении воспалительного процесса в ротовой полости не требуется. Лечение стоматита у ребенка в домашних условиях при выполнении рекомендаций врача будет эффективным и успешным.

В детском возрасте для местной обработки полости рта используют противовоспалительные, ранозаживляющие средства. При комплексном применении по назначению врача они помогают быстро нормализовать состояние ребенка.

Метрогил дента . Противомикробное средство с двумя активными антибактериальными компонентами в составе. Его наносят на пораженные участки слизистых оболочек тонким слоем дважды в день. Лечение продолжают до десяти дней.

. Противомикробное средство с двумя активными антибактериальными компонентами в составе. Его наносят на пораженные участки слизистых оболочек тонким слоем дважды в день. Лечение продолжают до десяти дней. Холисал . Гель для местной обработки ротовой полости, обладающий противовоспалительным и обезболивающим действием. Анестезирующий эффект может сохраняться до восьми часов, а использовать его можно перед едой для уменьшения болевых ощущений.

. Гель для местной обработки ротовой полости, обладающий противовоспалительным и обезболивающим действием. Анестезирующий эффект может сохраняться до восьми часов, а использовать его можно перед едой для уменьшения болевых ощущений. Калгель . Препарат с обезболивающим и противомикробным действием, разрешенный к применению у детей с трех месяцев. Наносят тонким слоем на пораженный участок ротовой полости, аккуратно втирают. Используют до шести раз в день.

. Препарат с обезболивающим и противомикробным действием, разрешенный к применению у детей с трех месяцев. Наносят тонким слоем на пораженный участок ротовой полости, аккуратно втирают. Используют до шести раз в день. Отвар ромашки. Обладает противовоспалительным действием. В комплексном лечении ускоряет заживление ран и выздоровление.

«Существует много препаратов для лечения стоматита в детском возрасте, — добавил Игорь Репин. — Одни обладают антисептическим действием, то есть подавляют развитие патогенной микрофлоры. Другие ускоряют ранозаживление, третьи изолируют язвенные поражения от воздействия пищи. При правильном подборе терапии болезнь проходит довольно быстро — в течение недели или 10 дней».

Специфичной профилактики заболевания не существует. Но очевидно, что соблюдение правил гигиены служит важным фактором защиты от стоматита в детском возрасте. Поэтому, несмотря на желание позволить ребенку свободно знакомиться с окружающим миром и предметами, важно следить за чистотой этих предметов.

Не позволяйте малышу брать в рот грязные игрушки, приучайте к необходимости мыть руки перед едой, после посещения туалета и при возвращении домой с улицы. Следите за здоровьем зубов крохи, а при появлении любых симптомов, вызывающих беспокойство, обращайтесь к врачу. Вашими главными помощниками в лечении стоматита у ребенка должны стать врачи педиатр и стоматолог, а не личный опыт и тем более наставления старших родственников.