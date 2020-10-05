Эксперт: наступление Азербайджана в Карабахе — репетиция «большой войны»

Наступление Азербайджана на территории Нагорного Карабаха — репетиция большой войны. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Наступление Азербайджана

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в понедельник о возобновлении наступательных действий Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе.

«Противник возобновил наступательные действия на южном направлении Арцахского фронта. Идут ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны [Нагорно-Карабахской Республики] наносят достойный контрудар силам противника», — заявила Степанян.

Стратегия России верна

Как отметил Владимир Соловейчик, давний конфликт в Нагорном Карабахе затянулся и повлек за собой многочисленные человеческие жертвы. Страдают оба братских народа — азербайджанский и армянский.

«В этом огромная вина бывших руководителей политбюро ЦК КПСС Михаила Горбачева и Егора Лигачева. Ведь еще в августе 1987 года более 85 тысяч советских людей, проживавших в тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области, обратились с письмом в ЦК КПСС с просьбой изменить статус их административного образования. Явное игнорирование мнения людей со стороны члена политбюро и секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева, его бездушное и формальное отношение к трудящимся и поддержка такого подхода со стороны генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева привели к последующим трагедиям, кровопролитию не только в Нагорном Карабахе, но и в Сумгаите, Баку и многих иных местах. Теперь содеянное Лигачевым и Горбачевым очень сложно исправить», — пояснил Владимир Соловейчик.

Тем не менее, считает эксперт, принципиальная позиция РФ верна: надо прекратить огонь, отвести войска от линии вооруженного противостояния и сесть за стол переговоров. Иного военного варианта решения проблемы нет и быть не может.

Остановить Эрдогана

«Очевидно, что кровь погибших, жертвы и разрушения не нужны ни армянскому, ни азербайджанскому народу, их трудящемуся большинству. На руку этот вооруженный конфликт в первую очередь турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который одержим химерой восстановления великой Османской империи в границах столетней давности. Он видит себя в роли нового турецкого султана», — добавил Владимир Соловейчик.

По его мнению, Эрдоган использует вооруженное противостояние для того, чтобы чужими руками решать собственные геополитические задачи: ослабить соседние с Турцией страны — Россию и Иран, втравить их в вооруженный конфликт с азербайджанским народом. Турция пытается спровоцировать новые межнациональные конфликты на территории России и Ирана между армянами и азербайджанцами, ослабить тех, кто стоит на пути турецкой гегемонии на Ближнем Востоке, отмечает собеседник ФАН.

Репетиция «большой войны»

«Этот конфликт рассматривается Эрдоганом и поддерживающей его турецкой военщиной как репетиция большой войны, как полигон для обкатки новых вооружений и новых средств управления войсками, как тренировка по быстрой переброске наемников из Сирии и Ливии в иные ближневосточные регионы», — добавил Соловейчик.

По его мнению, необходимо извлечь уроки из прошлого, не допустить эскалации эрдогановской агрессии, ввести после прекращения огня в зоне конфликта часть миротворцев, развести враждующие стороны и усадить их за стол переговоров.

«Крайне важно не допустить в связи с этим конфликтом в какой бы то ни было форме эскалации межнациональных противоречий на территории РФ. Надо сделать все, чтобы сорвать опасные планы режима Эрдогана. В этой связи крайне важна позиция международного сообщества, выраженная в совместном заявлении президентов РФ, США и Франции. Я уверен, эту точку зрения поддержат и другие лидеры ведущих мировых держав», — заключил Владимир Соловейчик.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце прошлой недели. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.

Накануне президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.