Королева заявила, что не считает предательство Тарзана изменой

Москва, 5 октября. Певица Наташа Королева объяснила, что не считает предательство своего супруга Сергея Глушко (Тарзана) изменой, и в этой ситуации переживает больше за него, чем за себя. Артистка впервые высказалась о скандале с изменой в Youtube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак».

Певица рассказала, что ее супруг Тарзан — «большой ребенок», который легко поддается эмоциям.

«Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли! Это подстава!» — заявила Королева.

Артистка считает, что любого мужчину возможно подвести к измене с помощью женских уловок и хитростей. Именно поэтому в сложившейся скандальной ситуации бывшая жена Игоря Николаева переживает больше за Глушко, чем за собственные чувства. При этом она утверждает, что не оправдывает супруга, который допустил несколько серьезных оплошностей.

«Я его не оправдываю! Самый жирный косяк, который он допустил, — это то, что он привел ее домой. А вторая ошибка — это то, что он открыл дверь двум Венерам. Тут надо было девочек отправлять, тут он нюх потерял», — сказала Королева.

Также ведущая шоу Ксения Собчак попросила и самого Тарзана прокомментировать ситуацию, на что он отреагировал слишком эмоционально,

«Я лоханулся! Я накосячил! Не надо меня лечить! Не ошибаются только трупы! Я не буду ничего объяснять! Мои объяснения только с женой происходят», — ответил Тарзан.

После он заявил Собчак, что не состоял в любовных отношениях с Анастасией Шульженко, а лишь был единожды, но крупно ею обманут. Королева искренне верит в объяснения супруга, аргументируя это тем, что знакома с ним уже 20 лет, поэтому знает не только особенности его характера и натуры, но и «его пристрастия, возможности, хотения».

Глушко на это ответил, что его жена — святая женщина, и она лучше всех.

«Она меня любит, и я ее люблю, какие тут могут быть еще объяснения», — ответил Тарзан на вопрос, почему Королева решила сохранить их брак.

Ранее Королева поделилась с пользователями Сети советами, как лучше пережить кризис в браке, и как работать над сохранением семьи вместе с супругом.