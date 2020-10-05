Расходы на нацпроекты к 2023 году увеличатся на 40%

Москва, 5 октября. В ближайшие три года в России почти вдвое увеличат расходы на нацпроекты. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ФАН.

«В структуре расходов предусмотрен значительный рост финансирования нацпроектов по реализации послания президента Федеральному собранию», — сказал он на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2021-2023 годы.

По словам министра, в ближайшие три года в России увеличивается объем расходов на нацпроекты. Так, в 2021 году прирост финансирования составит почти 16% по сравнению с 2020 годом, когда на эти цели было выделено 2,168 трлн рублей. В 2023 году этот объем увеличивается почти на 40%.

«То есть, несмотря на ограниченность ресурсовой базы, наш приоритет не только не сокращается, но и существенно растет», — добавил глава Минфина.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что проект федерального бюджета на 2021-2023 годы могут рассмотреть в первом чтении 29 октября.

При этом 15 октября будут рассмотрены бюджетные документы при участии Центробанка. А 14 октября пройдет заседание трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации, которая рассмотрит разделы, связанные с межбюджетными трансфертами.