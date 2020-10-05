Врач назвал неочевидные признаки инсульта

Москва, 5 октября. Невролог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов в разговоре с изданием «Аргументы и Факты» назвал неочевидные признаки инсульта.

По словам врача, пациенты с инсультом обычно с удивлением обнаруживают, что не могут говорить, а также управлять рукой или ногой.

«Все эти признаки возникают внезапно или после пробуждения, и они относительно стойкие (то есть практически не меняются со временем)», — добавил медик.

Богданов объяснил, что при инсульте у человека может внезапно нарушиться зрение, возникнуть головокружение и неустойчивость, измениться чувствительность кожи. Возможны и проблемы с памятью.

Особое внимание врач обратил на транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят быстро. В таком случае обратиться к специалистам нужно незамедлительно, отметил Богданов, поскольку проблемы с кровоснабжением мозга никуда не ушли.

По словам медика, при инсульте есть «терапевтическое окно» — время, когда помощь врачей наиболее эффективна и участок мозга можно спасти от гибели. Оно составляет 4,5 часа.

Богданов рассказал также о простом тесте: нужно попросить человека, у которого подозревают инсульт, улыбнуться и поднять руки вверх или перед собой. Признаками прекращения работы участка головного мозга станут кривая улыбка и возможность поднять лишь одну руку.

Ранее британские медики предупредили, что приближающийся приступ инфаркта можно распознать по появившейся опухоли в районе живота или лодыжек. Для того, чтобы минимизировать риск заболевания, нужно вести правильный образ жизни, не употреблять жирную пищу в больших количествах и подвергать организм физическим нагрузкам.