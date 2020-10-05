Саратовский министр решил худеть с помощью Instagram

Саратов, 5 октября. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин решил худеть с помощью порицания в соцсетях. Видеообращение к пользователям чиновник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Костин пообещал публиковать фотографии всего, что он съел в течение дня. По плану главы саратовского Минздрава, фолловеры будут его стыдить за нездоровый рацион или слишком большое количество еды.

«Мои друзья будут мне говорить: «Как тебе не стыдно!». Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть», — подчеркнул Костин.

Помимо создания дефицита калорий, министр намерен больше двигаться. В частности, он старается ходить пешком. О своих прогулках чиновник тоже рассказывает в Instagram.

Фолловеры поддержали Костина в его намерении стать стройным и здоровым. В комментариях к записи они пожелали ему успеха, были и те, кто рассказал о своем опыте похудения.

Напомним, в минувшем году депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко похудел на пять килограмм, сев на так называемую «министерскую диету». На этот эксперимент он пошел после спора с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Она утверждала, что человек может тратить на продукты три с лишним тысячи рублей в месяц и обеспечивать себе необходимый и полноценный рацион.