Власти Севастополя отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

Севастополь, 5 октября. Власти Севастополя с 12 октября прекращают в городе любые массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Завершить все текущие и не начинать организовывать новые массовые мероприятия распорядился губернатор города Михаил Развожаев.

«С учетом нарастающей ситуации совершенно уже странно выглядит продолжение массовых мероприятий. Понимаю, что все запланировано, оплачено, гости приглашены, но все же — на этой неделе все заканчиваем. Новых мероприятий не планировать», — заявил он в ходе аппаратного совещания.

С 12 октября городские театры и кинотеатры должны будут рассаживать гостей в шахматном порядке, строго соблюдая социальную дистанцию.

Утром в понедельник оперштаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в России представил последние данные по количеству пациентов с коронавирусом в стране. За последние сутки зафиксировали 10 888 новых случаев, общее число заболевших достигло 1 225 889. Количество выздоровевших составило 982 324.

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 28 пациентов, всего с начала эпидемии их насчитывается 1135.