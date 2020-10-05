Жители Гянджа рассказали о панике после ракетных ударов со стороны Армении

Гянджа, 5 октября. Ракетные удары, нанесенные Вооруженными силами Армении, вызвали панику среди населения приграничных районов Азербайджана. Об этом ФАН на условиях анонимности рассказал один из местных жителей, находящийся в данный момент в городе Гянджа. По его словам, люди в обстреливаемых районах запуганы не только боевыми действиями, но и местными властями, запрещающими тем общаться со СМИ.

Источник сообщил, что в ночь с 4 на 5 октября азербайджанский город Гянджа снова подвергся обстрелам армянской стороны.

«У нас комендантский час с 21.00, — уточнил собеседник ФАН. — Никто [из местных жителей] по телефону ничего говорить не будет, их [власти] запугали уже всех».

Ранее, по словам жителя города Гянджа, от ударов ВС Армении сильно пострадали аэропорт и военный аэродром. Также обстрелу подверглись Шемкирский автовокзал, Алюминиевый завод, больница №3 и кинотеатр Низами.

«Аэропорт с аэродромом больше всего разрушены. Дома разгромили, умершие и раненные есть. Мы в панике. Я не знаю что делать, куда детей спрятать», — поделился своими переживания житель города Гянджа.

При этом, по словам источника, занятые ВС Азербайджана села являются «мертвыми» — там на данный момент нет или практически нет жителей.

Напомним, что боевые действия в регионе продолжаются уже девятый день. Обострение нагорнокарабахского конфликта произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров, отметив, что военным путем разрешить ситуацию не получится.