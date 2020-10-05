Цыганова призналась поклонникам, что планирует сменить профессию

Москва, 5 октября. Исполнительница шансона Вика Цыганова планирует кардинально поменять свою деятельность. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка написала, что, начиная с сегодняшнего дня, в ее социальных сетях подписчики будут видеть посты, связанные с другой деятельностью. По словам Цыгановой, из-за пандемии коронавируса концертная деятельность приостановлена, поэтому у певицы нет возможности выступать на сцене.

«Я буду выкладывать фотографии и видео с моими дизайнерскими и авторскими работами. Мои вещи — это дорогое удовольствие, но в нем есть история, судьба, а главное — душа моих замечательных мастеров», — написала исполнительница.

Также она отметила, что ее бренд — это живое творчество, которое «служит человеку годами и даже передается по наследству».

Подписчики поддержали певицу в ее начинаниях.

«Красивые изделия», «Вика, вы — супер, как и ваши вещи», «Очень нравится не только ваше творчество на сцене, но и хобби», — писали фолловеры.

А некоторые даже поделились планами купить что-нибудь из коллекции Цыгановой.

«У вас очень красивые, интересные, добротные и с душой придуманные и сделанные вещи. Вам обязательно нужно продолжать творить», — написал пользователь liliia_maksudova.

«Планирую и в будущем приобретать ваши замечательные изделия», — поделилась angela12.09.

Ранее подписчики не узнали на фото одну из самых ярких исполнительниц 90-х Вику Цыганову. Заплаканная певица сделала селфи в храме, а подписчики признались, что певица стала сама на себя не похожа.