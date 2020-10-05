Путин обсудил конфликт в Нагорном Карабахе с президентом Таджикистана

Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил конфликт в Нагорном Карабахе со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения.

«Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане», — указано в сообщении Кремля.

Также в пресс-службе рассказали, что Путин и Рахмон затронули актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных отношений Москвы и Душанбе. Отметим, что Таджикистан, как и Россия, является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после обстрела населенных пунктов в этом регионе со стороны Азербайджана. ФАН фиксирует главные события каждого дня с момента эскалации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил рост числа жертв среди мирного населения в Карабахе со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.