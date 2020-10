Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование гепатита С

Стокгольм, 5 октября. Нобелевская премия в области физиологии и медицины досталась ученым Харви Альеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу, они занимались исследованием гепатита С. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

Отмечается, что ученые получили премию за вклад в борьбу с гепатитом С, который является одной из серьезнейших проблем системы здравоохранения. Открытие вируса позволило выявить причину других случаев гепатита и найти новые лекарства, которые спасли жизни миллионов людей.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS