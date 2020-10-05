Минобороны НКР сообщило о гибели еще 21 военного в Карабахе

Степанакерт, 5 октября. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщило о гибели еще 21 военнослужащего в боях в зоне Карабахе. Об этом говорится в профиле военного ведомства в Facebook.

Всего, по данным оборонного ведомства, с начала боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 223 военных армии НКР.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали Ереван и Баку прекратить вести огонь и приступить к мирному урегулированию конфликта.

Ранее МИД НКР считает, что признание независимости Нагорного Карабаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе.