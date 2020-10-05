Foreign Affairs объяснило, почему США не могут быть мировым лидером

Москва, 5 октября. Издание Foreign Affairs опубликовало статью о политической ситуации в США на фоне предстоящих выборов. Авторы материала обращают внимание, что Вашингтону пора задуматься о том, чтобы перестать воспринимать себя мировым лидером и полностью отказаться от этой роли. Масштабные геополитические изменения, произошедшие на мировой арене, показали полную несостоятельность Соединенных Штатов в этом статусе.

Издание сделало акцент на том, что США за последние 20 лет дважды объявляли импичмент своим президентам, развязали кровавую войну в Ираке, не одобренную мировым сообществом, а также явились источником мирового финансового кризиса, который спровоцировал экономический упадок в других странах. Журналисты Foreign Affairs обратили внимание, что США фактически находились на посту негласного гегемона почти 70 лет. Сейчас же международная геополитическая повестка претерпела серьезные изменения, а в Соединенных Штатах наступил серьезный политический кризис, который может перерасти в крупное внутреннее противостояние. Однако Вашингтон до сих пор выставляет себя в роли мирового лидера, пытаясь руководить миром.

Авторы материала напомнили, что на протяжении нескольких последних лет Соединенные Штаты медленно, но планомерно теряли внутригосударственную стабильность. Однако уже к началу 2020 года у страны начали возникать серьезные проблемы, которые показывают полную политическую несостоятельность Вашингтона. Белый дом не может справиться с вызовами, возникшими внутри страны, однако до сих пор пытается лезть в различные внешнеполитические процессы и оказывать давление на крупных международных игроков.

«Результаты внутренней политики американского правительства вряд ли могут сделать Соединенные Штаты эталоном эффективного управления. Системный расизм портит репутацию Америки как защитницы демократии, справедливости и диктатуры закона», — пишет Foreign Affairs.

Foreign Affairs объяснило, почему США не вправе руководить всем миром. Вашингтон показал полную профнепригодность в вопросе решения внутренних проблем. Американские власти до сих пор не предпринимают каких-либо активных действий, чтобы решить проблему масштабных акций протеста, вспыхнувших в стране на фоне проявлений расизма. Кроме того, следует обратить внимание и на полный провал Вашингтона в вопросе мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

«К середине июля в Соединенных Штатах от COVID-19 умерло больше людей, чем во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке, вместе взятых. К концу сентября число смертей от COVID-19 выросло еще на 43%», — замечают журналисты.

Сейчас же в США разворачивается крупное политическое противостояние. На фоне предстоящих президентских выборов в стране может развернуться масштабный конфликт между сторонниками Демократической и Республиканской партий. Сопротивление двух противоборствующих сторон способно перерасти в настоящую гражданскую войну.

Ранее в США состоялись первые дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Во время дискуссии оппоненты постоянно перебивали друг друга и обменивались различными оскорблениями.