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Foreign Affairs объяснило, почему США не могут быть мировым лидером

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Foreign Affairs объяснило, почему США не могут быть мировым лидером

Москва, 5 октября. Издание Foreign Affairs опубликовало статью о политической ситуации в США на фоне предстоящих выборов. Авторы материала обращают внимание, что Вашингтону пора задуматься о том, чтобы перестать воспринимать себя мировым лидером и полностью отказаться от этой роли. Масштабные геополитические изменения, произошедшие на мировой арене, показали полную несостоятельность Соединенных Штатов в этом статусе.

Издание сделало акцент на том, что США за последние 20 лет дважды объявляли импичмент своим президентам, развязали кровавую войну в Ираке, не одобренную мировым сообществом, а также явились источником мирового финансового кризиса, который спровоцировал экономический упадок в других странах. Журналисты Foreign Affairs обратили внимание, что США фактически находились на посту негласного гегемона почти 70 лет. Сейчас же международная геополитическая повестка претерпела серьезные изменения, а в Соединенных Штатах наступил серьезный политический кризис, который может перерасти в крупное внутреннее противостояние. Однако Вашингтон до сих пор выставляет себя в роли мирового лидера, пытаясь руководить миром.

Foreign Affairs объяснило, почему США не могут быть мировым лидером

Авторы материала напомнили, что на протяжении нескольких последних лет Соединенные Штаты медленно, но планомерно теряли внутригосударственную стабильность. Однако уже к началу 2020 года у страны начали возникать серьезные проблемы, которые показывают полную политическую несостоятельность Вашингтона. Белый дом не может справиться с вызовами, возникшими внутри страны, однако до сих пор пытается лезть в различные внешнеполитические процессы и оказывать давление на крупных международных игроков.

«Результаты внутренней политики американского правительства вряд ли могут сделать Соединенные Штаты эталоном эффективного управления. Системный расизм портит репутацию Америки как защитницы демократии, справедливости и диктатуры закона», — пишет Foreign Affairs.

Foreign Affairs объяснило, почему США не вправе руководить всем миром. Вашингтон показал полную профнепригодность в вопросе решения внутренних проблем. Американские власти до сих пор не предпринимают каких-либо активных действий, чтобы решить проблему масштабных акций протеста, вспыхнувших в стране на фоне проявлений расизма. Кроме того, следует обратить внимание и на полный провал Вашингтона в вопросе мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

«К середине июля в Соединенных Штатах от COVID-19 умерло больше людей, чем во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке, вместе взятых. К концу сентября число смертей от COVID-19 выросло еще на 43%», — замечают журналисты.

Foreign Affairs объяснило, почему США не могут быть мировым лидером

Сейчас же в США разворачивается крупное политическое противостояние. На фоне предстоящих президентских выборов в стране может развернуться масштабный конфликт между сторонниками Демократической и Республиканской партий. Сопротивление двух противоборствующих сторон способно перерасти в настоящую гражданскую войну.

Ранее в США состоялись первые дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Во время дискуссии оппоненты постоянно перебивали друг друга и обменивались различными оскорблениями.

Источник: Foreign Affairs
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