Вильнюс, 5 октября. Компания-оператор Klaipedos nafta рассказала о работе литовского СПГ-терминала, который построили в качестве «альтернативы» газопроводу из России. Однако в отчете об успехах проекта ее пресс-служба «забыла» упомянуть о вкладе Москвы.

Директор компании Дарюс Шиленскис напомнил, что за 2019 год Литва смогла провести дегазирование 23,9 тераватт-часа топлива. Что, в свою очередь, почти в два раза больше, чем за 2018 год. Однако рекорд производительности терминала, по его словам, будет поставлен уже в 2020 году.

Шиленскис также объявил, что новый СПГ-терминал позволил Литве найти «достойную альтернативу» российскому трубопроводному газу. Предприятие снабжает ресурсом потребителей сразу нескольких городов страны, а терминал предоставляет около 70% от общего объема поставок СПГ.

«Без терминала СПГ в качестве альтернативы трубопроводному газу из России это было бы невозможно. Наши расчеты показывают, что в течение газового 2020 года потребителям природного газа Литвы было поставлено более 70% от общего объема с терминала СПГ», — заявил представитель Klaipedos nafta.

Однако Литва, отчитавшись об «успехах» СПГ-терминала, совсем «забыла» рассказать про вклад России. Слова представителя литовского предприятия звучат странно, поскольку большое количество сжиженного природного газа, поступающего в Литву через этот терминал, закуплено именно у России.

Вильнюс постоянно заявляет о желании избавиться от «энергетической зависимости» России. При этом решение уйти от эксплуатации газопровода дорого стоило литовским властям, поскольку им приходится платить за аренду терминала Норвегии.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается «спасти» Европу от «энергетической зависимости» от России. Он заметил, что американская политика ставит своей целью укрепить возможности ЕС за счет диверсификации набора источников энергии.