Школы Москвы и еще двух регионов переведут на дистанционное обучение

Москва, 5 октября. Школы Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Минпросвещения России, передает «Интерфакс».

Замминистра просвещения Виктор Басюк уточнил, что в понедельник такое решение было принято по трем регионам. Даты перехода образовательных учреждений на удаленный формат определит местное руководство.

«Прогнозировать то, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — пояснил Басюк.

Накануне заместитель министра сообщал, что с начала учебного года на карантин было переведено около 3% российских школ (почти 42 тысячи). Решение о смене формата обучения руководители учебных заведений приняли из-за ОРВИ и коронавируса. Басюк подчеркивал, что централизованных решений от Минпросвещения по переводу школ на удаленку не будет.

Московские школьники, по указу мэра столицы Сергея Собянина, ушли на каникулы с 5 до 18 октября. На это время также приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций.

В столице с этого понедельника городским организациям предписано перевести на дистанционную работу 30% сотрудников. При этом в мэрии рекомендовали отправить на удаленку до 50%.

Собянин на прошлой неделе отмечал, что ситуация с коронавирусом в Москве близка к критической. По его словам, если каникулы и частичный переход на удаленку не помогут, власти могут ввести более жесткие ограничения.