Роскосмос показал спутниковые снимки побережья Камчатки после ЧП

Москва, 5 октября. Спутниковые снимки побережья Камчатки, где произошел массовый выброс мертвых морских обитателей, появились на сайте Роскосмоса и в аккаунтах госкорпорации в соцсетях.

На фото можно видеть Халактырский пляж, Авачинскую губу, а также Бабью, Малую Лагерную и Большую Лагерную бухты. В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что проведение съемки проходило в сложных погодных условиях — в регионе наблюдалась повышенная облачность.

Снимки со спутников в настоящее время переданы властям Камчатского края, а также в следственные органы, которые ведут расследование ЧП, выясняя все обстоятельства и причины случившегося.

Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки по факту гибели морских животных в центральный аппарат СК. Руководство региона полагает, что к трагедии могли привести три возможных фактора: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.