Российский рубль: полет нормальный

Немалое место в текущей «опповестке (оппозиционной повестке) дня» занимает тема снижения обменного курса российской национальной валюты.

«Рубль стремительно летит в финансовую пропасть».

«Падение рубля — это рост цен и снижение реальных доходов граждан России».

«Крах путинской «экономики трубы» неизбежен».

«Новостями» такого рода сейчас засыпано все российское медиапространство, а в особенности — его интернет-сектор, где «оппы» ловят призрак «доллара по 100 и по 200» с таким же усердием, как года три-четыре назад ловили покемонов из «дополненной реальности» Pokemon Go фирмы Nintendo (еще не забыли эту «фишку»?).

И если смотреть на указанную выше тему через узко финансовую щелочку, то, казалось бы, на этот раз все правильно, логично, и есть объективные основания бить тревогу. Если на 31 декабря 2019 года обменный курс доллара составлял 61 рубль 90 копеек, то на 30 сентября 2020 года он достиг отметки в 79 рублей 69 копеек. Иными словами — номинальная «долларовая инфляция» российской валюты за три квартала превысила 28,73%. Аналогичного, более чем на четверть, роста рублевых доходов населения не произошло — значит, «в долларах» наши сограждане начали получать меньше. Значит, «долой режим»?

Вот какую логику навязывают нам разномастные «оппозиционеры» — независимо от того, искренне они так думают или банально зарабатывают себе на хлеб с маслом переписыванием методичек от западных «друзей России».

Если же обратиться к более широкому набору социально-экономических показателей, чем тот, который нам пытаются представить в качестве доказательства неизбежного «краха рубля», то даже в первом расширении можно увидеть совершенно иную картину. За январь-сентябрь 2020 года денежный агрегат М2 (наличные + безналичные + депозиты) внутри нашей страны увеличился с 51,68 трлн до 55 трлн рублей — на 3,32 трлн рублей, или всего на 6,42%. Если же брать только денежный агрегат М0 (наличные деньги), то можно видеть, что его объем за тот же период времени с 9,685 трлн вырос до 11,951 трлн рублей — на 2,266 трлн рублей, или на 23,4%.

Таким образом, цифра снижения обменного курса рубля к доллару хорошо коррелирует с увеличением денежной массы (прежде всего — наличной денежной массы) в нашей стране. При этом не надо забывать, что обменный курс национальной валюты полностью контролируется Банком России и что он занижен к реальной покупательной способности рубля примерно в 2,5 раза (по итогам 2019 года номинальный ВВП России — 1,74 трлн долларов, а ВВП по паритету покупательной способности — 4,39 трлн долларов). То есть сегодня запас прочности у «деревянного» даже не стопроцентный, а 250-процентный. Так что налицо как раз не «падение в пропасть», а вполне управляемый полет.

Более того, при желании (подчеркиваю, при желании!) ЦБ хоть завтра может объявить наличный рубль валютой, полностью обеспеченной золотом: на 30 сентября у России в хранилищах лежит более 73 млн тройских унций, или почти 2300 тонн «царского металла», что при текущей цене 1900 долларов за унцию соответствует 138,7 млрд долларов, или более чем 11 трлн рублей. Тем не менее ведомство Эльвиры Набиуллиной «держит» максимально низкий обменный курс национальной валюты. Почему? Потому что в ЦБ засели «враги народа»? Или ветер возникает потому, что начинают качаться деревья?

Обычно ответ на этот вопрос сводится к тому, что заниженный обменный курс национальной валюты благоприятствует экспорту товаров и услуг, одновременно затрудняя их импорт, что способствует росту и диверсификации экономики, а также увеличению инвестиций и, соответственно, повышению «технологического профиля» производства такой страны. Но при этом в ней, как правило, на достаточно длительный период усиливаются социальные и региональные дисбалансы со всеми сопутствующими проблемами. И цена этих дисбалансов, особенно в случаях небольших и сильно зависящих от внешних сил и факторов стран, оказывается «неподъемной». Так что ответ «оппозиционеров» на все финансово-экономические выкладки тоже будет предсказуем и внешне логичен: простым людям, народу-то что с того? Все «пряники» достаются богатейшему 1% населения страны, а остальные, мол, последнего ежа без соли доедают…

Но давайте сделаем еще один шаг в расширении нашего «пространства фактов».

Помнится, задолго до своей мюнхенской речи, в конце 2004-го или в начале 2005 года, Владимир Путин, возвращаясь к теме бесланского теракта, впервые публично заявил, что против России ведется война, что наша страна по факту является воюющей страной. В актуальном тогда внутри- и внешнеполитическом контексте, включая «события 9/11» и уже прошедшие «ответные» американские вторжения в Афганистан и Ирак, подразумевалось, что войну против России, США и других государств мира ведет некий «международный исламский террористический интернационал», одним из филиалов которого являлась пресловутая «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном.

После «святых девяностых», когда Ельцин и компания стремились быть в друзьях у всего мира за счет населения «этой страны», такое воспринималось как настоящий прорыв. Но следует отдать должное российскому президенту — он ничего не сказал о том, кто именно ведет войну против нашей страны. И за прошедшие полтора десятка лет это стало уже как-то само собой очевидным: стоило до «порога невидимости» сократить активность открытых террористов внутри Российской Федерации, как такая Россия почему-то сразу перестала нравиться западным «партнерам». Против нее вновь был задействован весь арсенал холодной войны — с поправкой на современный уровень технологий. А уж после того как началась операция российских ВКС в Сирии, очень быстро выяснилось, чьи спецслужбы курируют весь пул «международных террористов», не только «исламских», и ведут прокси-войны по всему миру их руками.

Стало очевидным, что врагами России, США и других государств мира являются вовсе не бородачи-«исламисты» в тюрбанах и с «калашами»/«стингерами» в руках, а хорошо выбритые респектабельные джентльмены, леди и трансгендеры с многовековой родословной, которые держат в своих руках — помимо клюшек для гольфа — управленческую информацию, то есть власть, деньги и прочую собственность по всему миру. Причем для этих субъектов все остальное человечество — и «моджахеды», и звезды шоу-бизнеса (включая спорт и СМИ), и ученые с бизнесменами, и генералы с адмиралами, и спецслужбы, и политики, вплоть до президентов с монархами, даже сами государства и народы мира — не более чем «расходный материал».

Опять же, Путин тогда никак не обозначил цель этой войны со стороны ее инициаторов, они же агрессоры. Но он сделал это гораздо позже, когда в конце 2018 года задал вопрос:

«А зачем нам нужен такой мир, если в нем не будет России?»

Этот вопрос заодно был по сути своей ответом на знаменитую «формулу Бжезинского»:

«Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России».

И ответом отнюдь не «пустым», не голословным: за ним уже стояли новейшие виды вооружений из «путинской шестерки». Поэтому для разрушения России как единого государства и трансформации ее обломков в бесправные колонии «нового мирового порядка», для порабощения народов России потребовался поиск каких-то иных методов.

Собственно, силовых и экономических инструментов, способных сокрушить Россию, сегодня в арсенале «коллективного Запада» нет. Причем нет и близко, то есть в перспективе ближайших 5-10, а то и много большего числа лет. Но есть инструменты информационно-финансовые и связанные с ними диверсионно-террористические. Вторые пока используются в основном с целью создания предлогов и поводов для первых («дело Скрипалей», «отравление Навального» и так далее). Но и никаких табу по этому поводу у наших «коллег и партнеров» не существует. Примеры Слободана Милошевича, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи уже вписаны в мировую историю.

Но для ведения любой войны, гибридной в том числе, как известно, нужны три вещи: «деньги, деньги и еще раз деньги». Для всех ее участников. Война «коллективного Запада» против России (а теперь — и США против Китая) с каждым днем становится все более убыточным и катастрофическим предприятием. Доллару американской ФРС ведущие специалисты мира отводят от нескольких месяцев до года пребывания в нынешнем статусе «мировой валюты номер один». Непрерывная работа печатного станка по выпуску денежных знаков «из воздуха» не может оставаться без последствий и длиться вечно. В этих условиях «слить» доллары из своих запасов, простимулировав спрос на них, — достаточно выверенное решение ЦБ. И своими воплями о предстоящем неминуемом «крахе рубля» российские «оппозиционеры» только помогают Набиуллиной решить эту задачу. За что им отдельная благодарность.

Вы давно не заглядывали в обменный пункт валют с целью прикупить «баксы»?

1 Организация запрещена на территории РФ.