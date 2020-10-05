Ракета Р-37М сделает из Су-35 настоящего убийцу самолетов-невидимок

Сверхдальнобойная ракета Р-37М сделает из Су-35 настоящего убийцу вражеских самолетов-невидимок, считает военный аналитик Андрей Красноперов.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видеоролик, посвященный 100-летию Государственного летно-испытательного центра Минобороны России им. В.П. Чкалова, на котором видно, как многофункциональный истребитель Су-35С впервые производит пуск ракеты Р-37М класса «воздух-воздух». Изначально боеприпас разрабатывался только для перехватчиков МиГ-31БМ.

Ракета Р-37М, также известная как РВВ-БД или «изделие 620», разрабатывалась сотрудниками Государственного машиностроительного КБ «Вымпел» имени И.И. Торопова с 80-х годов и была принята на вооружение только в 2014 году. Ракета способна поражать цели на дальности до 300 км и в настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой класса «воздух-воздух» в мире. Высота поражения целей — от 15 метров до 25 километров. Стартовая масса Р-37М — около 510 кг. Осколочно-фугасная боевая часть весит 60 кг.

Уникальные характеристики ракеты обеспечиваются двухрежимным твердотопливным двигателем и комбинированной системой наведения (инерциальной с радиокоррекцией и активной радиолокационной с самонаведением на конечном участке полета). Все это позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл». Предполагается, что истребитель Су-35С способен нести до четырех ракет Р-37М.

По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, «использование ракеты Р-37М позволит значительно расширить боевые возможности многофункционального истребителя четвертого поколения Су-35».

«Суть нашего самолета именно в его высочайших пилотажных данных, он может лететь чуть ли не хвостом вперед, а эта ракета значительно облегчает ему ведение воздушного боя. Если летчик Су-35 видит какую-то группировку противника на удалении порядка 200-250 км, зачем ему ввязываться в воздушный бой, если у него есть другие задачи? Он просто пустил по ним несколько ракет и забыл, продолжает заниматься остальными задачами. А ракеты сами найдут свои цели, без него», — утверждает эксперт.

Из открытых источников известно, что целеуказание для Р-37М перед пуском производится в секторе 120 градусов в передней полусфере самолета. «Сердцем» головки самонаведения изделия является скоростной процессор с большим объемом памяти. При этом вместо старых механических гироскопов в ракете используются волоконно-оптические гироскопы и механические гироскопы с форсированным выходом на рабочий режим, благодаря чему уменьшено время подготовки ракеты к пуску.

«С этой ракетой меньше риск потерять самолет и ввязываться в воздушный бой, который в принципе летчику не нужен. Применение ракет также может быть связано с преодолением вражеской системы ПВО, она будет перехватывать и ракеты, и самолеты. Так что это облегчит работу летчика. Помимо того, что сам самолет высокоманевренный, он получает комплекс вооружения, способный издалека снимать самые опасные цели. Так что ракета Р-37М сделает из Су-35 настоящего стелс-убийцу», — заключил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что российские инженеры ведут разработку принципиально нового вооружения для истребителей Су-30СМ. В рамках исследований были созданы несколько программ по разработке ракет для ударной авиации. Одной из них стала адаптация крылатой ракеты Х-32 двойного назначения для сверхманевренного многофункционального истребителя.