Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на Тарзана

Москва, 5 октября. Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фото в новом образе. Снимок вызвал удивление у его подписчиков.

Солнцев отпустил длинные волосы, надел полигональные очки и отказался от макияжа. 39-летний артист выглядит сильно похудевшим и немного неряшливым. Солнцев стал похож на супруга Наташи Королевой Тарзана.

«Тарзан на минималках», — прокомментировала снимок поклонница. «Постарел резко, дурное влияние бабы Кати, она сосет твою молодость и энергию, беги-спасайся», — посоветовала подписчица. «Вот старухи как достали, в таксу превратился», — изумился подписчик. «Гоген, будь нормальным мужиком. Ты же симпатичный мужчина, зачем себя уродовать так», — призвала его фанатка. «Что-то вы плохо выглядите», — заметила поклонница.

Гоген Солнцев — выпускник ГИТИС, в 2018 году он женился на Екатерине Терешкович. Избраннице шоумена 65 лет, поэтому Солнцев заставил Екатерину сделать несколько пластических операций. За преображением супруги Гогена с интересом следили его поклонники.

Ранее Солнцев рассказала, что хочет стать отцом. Он предложил актрисе Анастасии Шульженко три миллиона за ребенка от Сергея Глушко. Шоумен заявляет, что Шульженко обещала подумать на его предложением.