МИД НКР назвал условие для восстановления мира в регионе

Степанакерт, 5 октября. МИД НКР считает, что признание независимости Нагорного Карабаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Карабаха.

В связи с этим МИД НКР призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе признать независимость республики.

«Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика. – Прим. ФАН) с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие», — говорится в сообщении.

Нагорнокарабахский конфликт длится с времен СССР, последнее обострение произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров, отметив, что военным путем разрешить ситуацию не получится.