Названы сроки возобновления крупных концертов иностранных звезд в России

Москва, 5 октября. Агентства планируют возобновить крупные концерты иностранных звезд в России не раньше мая 2021 года. Об этом рассказала глава SAV Entertainment Надежда Соловьева на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, изначально концертные агентства рассчитывали, что смогут привезти артистов из-за границы в декабре 2020 года. Соловьева пояснила, что иностранные музыканты обычно посещают Россию в рамках больших европейских туров, а в Европе сейчас действуют ограничения на въезд и выезд в связи с пандемией коронавируса.

«Мы планировали новые концерты на февраль–март, но решили не рисковать, потому что не понятно, что будет. Стадионы могут быть не раньше мая», — отметила глава концертного агентства.

Соловьева добавила, что в нынешних условиях концертный бизнес практически остановился. Как рассказал президент концертного холдинга Berin Iglesias Art Максим Берин, агентства уже предполагают, что их планы и на следующий год могут сорваться. По его словам, некоторые компании стараются планировать выступления артистов сразу на 2022–2023 год.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса московские организаторы концертов потеряли свыше пяти миллиардов рублей. По мнению участников рынка, потери концертного бизнеса по всей стране составили от 10 до 12 миллиардов рублей.