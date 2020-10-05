Собчак рассказала о проблемах в отношениях с матерью

Москва, 5 октября. Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о проблемах в отношениях со своей матерью и о том, почему их взгляды на многие вещи не совпадают. Об этом пишет портал «7дней».

По словам ведущей, она не пользуется большой народной любовью, поскольку ее взгляды на мир не совпадают с большинством. Однако ее мать, Людмила Нарусова, не понимает, почему дочь не борется с недоброжелателями и ненавистниками.

Собчак отметила, что уже давно научилась не обращать внимания на едкие комментарии. То же касается и похвалы. По словам журналистки, становится приятно, когда о ней высказываются хорошо и хвалят ее, однако, Собчак это абсолютно не важно.

Нарусова же не разделяет такую позицию дочери и настаивает, чтобы та давала отпор злопыхателям.

«Ей трудно понять, что мне правда все равно. Мне конечно приятно, когда меня любят и поддерживают, но я всегда знаю цену народной любви, она ровно до того момента, пока не скажешь что-то «против шерсти», — подчеркнула Собчак.

Взгляды на жизнь у матери и дочери расходятся и во многих других моментах. Например, Нарусова не оценила то шоу, в которое Собчак превратила свою свадьбу с Константином Богомоловым. Так, по словам очевидцев, женщина ушла с торжества, даже не дождавшись окончания праздника.

Ранее Собчак рассказала, что боится потерять мужа, режиссера Константина Богомолова. Она призналась, что дискутировала с друзьями на тему, почему мужчины в возрасте выбирают себе в жены для «второго брака» двадцатилетних девушек.