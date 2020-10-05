Оперштаб не планирует закрывать границы РФ и сокращать авиасообщение

Москва, 5 октября. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России заявил, что не планирует закрывать границы и ограничивать авиасообщение на фоне роста заболеваемости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — пояснили в штабе.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский говорил о том, что ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к повторному закрытию границ России и сокращению числа полетов. Он пояснил, что количество заражений напрямую зависит от перемещения людей.

При этом сенатор с уверенностью заявил, что даже несмотря на рост заболеваемости режим всеобщей изоляции в РФ, скорее всего, вводиться не будет. По его словам, избежать этой радикальной меры на сегодняшний день позволяет уровень медицины.

Оперштаб утром в понедельник представил последние данные по количеству пациентов с COVID-19 в России. За последние сутки в стране зафиксировали 10 888 новых случаев, общее число заболевших достигло 1 225 889. Количество выздоровевших составило 982 324.