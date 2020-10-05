Эпидемиолог назвал пять самых опасных в период пандемии мест

Москва, 5 октября. Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru назвал пять самых опасных во время пандемии коронавируса мест.

Аграновский подчеркнул, что в период распространения инфекции местом повышенной опасности становится общественный транспорт, которым пользуется большое количество людей. Он посоветовал сторониться загруженных маршрутов и веток метро.

Эпидемиолог также посоветовал избегать популярных у горожан магазинов, особенно маленьких. По его словам, чем больше площадь помещения, тем ниже риск заразиться.

На третье по опасности место Аграновский поставил заведения общественного питания: кафе, бары и рестораны. За соблюдением мер безопасности среди сотрудников тщательно следят, но контакта с другими посетителями избежать непросто.

Кроме того, далеко не все школы и вузы перешли на дистанционную форму обучения. Учащиеся, как показала статистика, болеют коронавирусом реже и легче, но все равно являются потенциальными переносчиками инфекции.

Аграновский посоветовал россиянам ограничить контакт с пожилыми родственниками и на время отказаться от семейных сборов. Пенсионеры, как и люди с хроническими заболеваниями, входят в группу риска.

Ранее врач Ирина Добрецова на фоне начала сезона простуды и гриппа назвала четыре популярных, но совершенно не эффективных способа укрепить иммунитет. В разговоре с «Ридусом» она посоветовала не слишком полагаться на аскорбиновую кислоту, «чесночные амулеты», тазы с кипятком и вдыхание горячих паров от вареной картошки.