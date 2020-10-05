Астробиологи нашли планеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле

Москва, 5 октября. В космосе есть несколько подходящих для жизни планет с условиями гораздо лучшими, чем на Земле. Исследования астробиологов из США и Германии опубликовало издание Astrobiology.

После исследований влажности, температуры и важных условий обитания ученые выделили категорию «сверхобитаемых» планет — более влажных, теплых, больших по размеру. Некоторые из них даже вращаются вокруг теплых звезд, имеющих большую продолжительность жизни, таких, как наше Солнце. Эксперты считают, что при обитании на таких планетах жизнь могла бы развиться до более высших форм, чем на Земле.

«Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша», — сообщил руководитель исследования профессор Дирк Шульце-Макух.

Размер и масса планеты имеют не меньшее значение, чем условия жизни на ней. Ученые считают, что самые подходящие для обитания планеты на 10–50% больше Земли. Они дольше будут сохранять внутренний нагрев за счет радиоактивного распада, а также дольше удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации.

По словам исследователей, жизни также будет легче прогрессировать в условиях большей влажности и тепла — примерно на 5 градусов Цельсия выше, чем на Земле. Доказательством своей теории ученые считают тропические леса нашей планеты, где биологическое разнообразие жизни гораздо значительнее, чем в холодных или засушливых областях.

«Иногда трудно объяснить принцип сверхобитаемости, потому что мы традиционно думаем, что у нас лучшая для жизни планета. Адаптируемость — это хорошо, но это не означает, что Земля — лучшая планета», — объясняет Шульце-Макух.

Авторы материала отмечают, что понятие «сверхобитаемых» планет вовсе не означает, что на них прямо сейчас есть жизнь. Это говорит только о том, что для развития сложной формы жизни условия там самые благоприятные.

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