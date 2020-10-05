Белоруссия поставила вопрос о существовании «независимой» Украины

Белорусские официальные СМИ поставили вопрос о правовых основах существования так называемой независимой Украины, базирующихся на Беловежском соглашении. Подробнее — в материале ФАН.

«Бывшая УССР»

Государственное телевидение Белоруссии стало по-новому обозначать Украину, Польшу и Литву в своих сюжетах.

Так, в геотитрах о событиях на территории Украины страну обозначили как «бывшая УССР». Литва и Польша теперь — «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Последняя носила такое название с 1947 по 1989 годы, когда Варшава придерживалась коммунистического направления.

Путь в пропасть

Политолог Владимир Карасев считает, что это отличная сатира белорусского телевидения в ответ на враждебные действия литовских, польских и украинских «пропагандистов, пытавшихся устроить в Минске государственный переворот».

«Властям вышеназванных стран третьего мира стоит почаще напоминать, что когда-то они были развитыми государствами в составе Царской и Советской России. Литва, Польша и Украина ведут себя как подобает сявкам Вашингтона. Но подобная политика ведет в пропасть. И тому есть много примеров в странах, которые в свое время пустили в свой курятник американского лиса. Выражу надежду на то, что интеграция Белоруссии и России в ближайшем будущем завершится логичным воссоединением», — пояснил Владимир Карасев.

«Привет» для Киева

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева также считает, что переименование Украины белорусскими СМИ является своеобразным ответом на ряд действий украинской власти.

«Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусских айтишников на фоне нестабильной ситуации в Минске, ранее Зеленский не поддержал Лукашенко во время митингов и заявил о возможном начале «майдана» в стране. Лукашенко к Зеленскому был крайне лоялен и выступал посредником между Россией и Украиной, поэтому титрование «бывшая УССР» является «приветом» для украинской власти, в котором говорится о зависимости Украины и ее положении в рамках геополитического расклада», — добавила Елисеева.

Кроме того, заметила она, действия Минска — это определенный шаг, направленный на демонстрацию поддержки российской стороны. Ведь кроме бывшей УССР об историческом прошлом напомнили еще Польше и Литве.

Вопрос существования Украины

Политический аналитик Юрий Голубь заявил, что в любой шутке всего лишь доля шутки, особенно если речь идет о «троллинге» на государственном телеканале. Всерьез или не очень, но белорусские официальные СМИ поставили вопрос о правовых основах существования так называемой независимой Украины, «базирующихся на беловежском сговоре (Беловежские соглашения), совершенном в тайне от народов без учета их мнения в нарушение советского и международного законодательств».

«Кроме того, заявив о непризнании президентства Лукашенко, киевская власть расписалась в полном отсутствии суверенитета, в неспособности вести внешнюю и внутреннюю политику, которая бы хоть на миллиметр отличалась от политики Вашингтона и Брюсселя. И в этом смысле, опять же, можно говорить только о «бывшей УССР», а не о каком-либо самостоятельном государстве. Разорвав отношения с Белоруссией, Украина нанесла себе колоссальный политический ущерб, приобрела еще одного принципиально враждебного соседа, показала, что публичные заявления ее руководителей и политиков ровным счетом ничего не стоят», — пояснил Юрий Голубь.

По его словам, серьезными будут и экономические потери, ведь Белоруссия оставалась коридором для торговли с Россией в обход санкций. Теперь российский рынок может быть потерян полностью. Украинское руководство окончательно потеряло лицо.

«Все, что остается — переезд в поселок Борщи, который в Белоруссии теперь принято считать украинской столицей», — заключил Юрий Голубь.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.