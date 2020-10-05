В Совфеде предложили новые льготы для российских регионов

Москва, 5 октября. Министерству финансов нужно предусмотреть дополнительные средства для поддержки российских регионов. Об этом на слушаниях по проекту бюджета на 2021 год заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ФАН.

«Мы просим Минфин предусмотреть дополнительные средства, чтобы ни один регион не остался один на один со своими проблемами. Прошу комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам держать руку на пульсе, — сказала она. — Скорее всего, понадобится смягчение ответственности за неисполнение финансовых ограничений, а также условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам».

Валентина Матвиенко также предложила расширить направления использования высвобождаемых средств в результате отмены погашения бюджетных кредитов.

Она отметила, что сегодня важно обеспечить сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы.

«Пристальное внимание должно быть уделено состоянию бюджетов субъектов Российской Федерации. В этом году по объективным причинам происходило сжатие доходной базы регионов. За первые семь месяцев поступление собственных налогов и неналоговых доходов в региональные бюджеты сократилось в среднем на 8%. А снижение поступления налога на прибыль составило почти 18%», — сказала Валентина Матвиенко

Она также заметила, что в непростых условиях российским регионам приходится поддерживать повышенный уровень бюджетных расходов. По словам политика, руководство страны приняло своевременные меры, направленные на поддержку субъектов федерации. Так, произошло существенное увеличение трансфертов, не считая средств на борьбу с пандемией, дополнительно выделено 300 млрд. При этом спикер Совфеда убеждена, что этих средств сегодня не достаточно.