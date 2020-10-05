Экс-депутат Рады предсказал мощный кризис на Украине после выборов

Киев, 5 октября. Бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко предсказал мощный кризис на Украине после местных выборов, которые пройдут в стране в конце октября. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «112».

По его мнению, эти выборы станут спусковым крючком для центробежных процессов в стране. По словам Червоненко, минимум пять-шесть крупных украинских городов станут центрами притяжения силы. Таким образом Украина вступит в мощный политический кризис, который может обернуться досрочными парламентскими и президентскими выборами.

«Местные выборы будут спусковым крючком политического кризиса, особенно если начнется хаос, игнорирование закона и беспредел», — подчеркнул он.

Червоненко также добавил, что в стране назрела революционная ситуация, когда власть не может управлять, а народ не хочет мириться «с такой беспросветной жизнью».

Ранее Евгений Червоненко заявил, что Украина должна забыть о Крыме и выполнять Минские соглашения