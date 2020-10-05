Геннадий Шмаль: Без «Северного потока — 2» Европа замерзнет жестокой зимой

Датское энергетическое агентство выдало оператору Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на своем континентальном шельфе.

«Эксплуатация может быть осуществлена только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана и верифицирована, а также при соблюдении условий строительства», — заявило агентство.

Напомню, что оператор подал заявку еще 18 ноября 2019 года. Датчане также разрешили строить новый газопровод достаточно давно, да и строители прошли уже 2300 километров. Однако эксплуатировать пока нечего. Ведь строительство не закончено: осталось дотянуть порядка 160 км.

При этом идет колоссальный нажим американцев, которые делают все, чтобы заинтересованные компании не принимали участие в достройке последних километров трубы. Конечно, у нас есть варианты, как закончить ее, хотя применяются они, на мой взгляд, недостаточно активно. Например, с Дальнего Востока пригнали судно, но что-то не видно, чтобы оно начало работать. С другой стороны, здесь требуются еще несколько судов обеспечения, и все это, безусловно, влияет на сроки окончания работ.

И все же главное — руки у нас теперь развязаны. Если бы разрешение было дано раньше, то сейчас «Северный поток — 2» уже работал бы на благо Евросоюза и, в частности, Германии. Естественно, впрочем, что эксплуатация этого газопровода может начаться только в том случае, когда хотя бы одна из линий будет испытана и верифицирована. То есть «СП-2» не будет эксплуатироваться до тех пор, пока не пройдут все испытания и не будут подписаны все необходимые документы.

Когда мы раньше испытывали газопроводы, мы делали это с помощью собственно газа. Сейчас можно испытывать водой — правда, потом возникает проблема с тем, чтобы как можно тщательнее осушить трубу. Думаю, что в этом плане постоянно идет работа.

Теперь к ситуации добавился еще один политический фактор — якобы «отравление» блогера Алексея Навального. Кое-кто на Западе пытается увязать это с окончанием строительства «СП-2». Но это смешно, это глупость какая-то! При чем здесь блогер? Навальный и «Северный поток — 2» — это, как говорят в Одессе, две большие разницы!

Ажиотаж вокруг персонажа — это политика, а «СП-2» — это экономика, к тому же касающаяся непосредственно Европейского союза. Не дай бог, если будет жестокая зима — тогда Европе без газа придется ох как несладко!

Хочу напомнить, что в 2009 году из-за позиции Украины, которая не пропускала в Европу наш газ, у европейцев замерзали детские сады, школы, останавливались предприятия… Разве можно опять допустить, чтобы Европа замерзла? Нет, такие вещи допускать нельзя, это просто не по-человечески!

Мы всегда подчеркивали, что «Северный поток — 2», впрочем как и «Северный поток — 1», имеет исключительно экономическое значение. Это же чистый бизнес, и никакой политики здесь нет и быть не может. Поэтому я не могу понять, причем же здесь господин Навальный?

В чисто гипотетическом случае, если «СП-2» все-таки не будет достроен, пострадает опять же Европа. В строительство вложены немалые деньги, порядка 10 млрд долларов, — то есть это коснется всех участвующих в проекте компаний, им грозят колоссальные потери. Поэтому я абсолютно исключаю вариант с недостроем.

Нравится это кому-то или нет, но сейчас мы подошли к ситуации, когда осталось достроить, как говорится, почти ничего. Три месяца хорошей работы — и все будет завершено. Плюс испытания, которые займут какое-то время, — но и они пройдут достаточно быстро.

Так что я убежден, что «Северный поток — 2» обязательно будет достроен — иначе и быть не может.