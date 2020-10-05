Сына Сафронова пристыдили за роскошный отдых в Турции

Москва, 5 октября. Сын популярного российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин хвастается перед поклонниками кадрами с отпуска в Турции. Однако интернет-пользователи не были в восторге от фото шикующего пианиста, пишет «Собеседник.ру».

Затравкин отправился в Турцию, чтобы спасать певицу Риту Дакоту, застрявшую в стране из-за коронавируса. Исполнительницу не хотели выпускать из республики из-за положительного теста на COVID-19.

Сын Сафронова решил остаться в Турции и показал, как отдыхает в стране. Артист не пожалел денег на роскошный отель. Говорят, что только за жилье он потратил больше трех миллионов рублей за две недели. Затравкин демонстрирует в своем профиле потрясающий вид с балкона на поле для гольфа и фонтан, а также личный хамам, изысканные блюда.

Однако не все пользователи с теплотой отнеслись к подобным постам. Многие напомнили пианисту о тяжелых временах для многих людей, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

«Два месяца жируешь, плесень, пока люди в пандемию загибаются!», «Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну», «Хватит проедать деньги отца», — пристыдили артиста пользователи.

Сам Лука на критику не обращает внимания. В интервью изданию «Собеседник.ру» он подробно рассказал, как ему сейчас живется в Турции.

«После истории с разбитым бассейном я в Турции стал весьма популярен, особенно среди владельцев отелей. Там, где сейчас живу, изначально я забронировал более скромный номер (стоимостью 60 тысяч рублей в сутки. – Прим. ФАН). Но когда приехал на место, мне его поменяли на виллу. Скорее всего, руководство отеля переживало, что я смогу что-то повредить в их основном здании и тем самым доставить проблемы другим отдыхающим. Так что отель поступил мудро», — делится Затравкин.

По его словам, он не планирует оставаться в одном отеле. Не исключено, что совсем скоро артист даст концерт в другой турецкой гостинице.