Матвиенко предложила повысить выплаты в 2021 году семьям с низкими доходами

Москва, 5 октября. Выплаты семьям с детьми и низкими доходами могут увеличиться в 2021 году. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по внесенному в Госдуму проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы.

«Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что особый акцент в проектах сделан на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, разработка бюджета подразумевает рассмотрение «повышения выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года».

На текущий момент государство также поддерживает выплатами нуждающиеся категории граждан. Например, в октябре повысят пенсии военным пенсионерам, единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей может получить ряд пенсионеров-участников боевых операций.