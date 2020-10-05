В ФАС исключили дефицит масок и антисептиков в России

Новосибирск, 5 октября. Федеральная антимонопольная служба РФ исключает дефицит масок и антисептиков в России в случае наступления второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил в пресс-центре ТАСС начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Нет, дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет. И более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты», — сообщил он.

Тенишев также добавил, что ФАС фиксирует снижение цен, и в каждом регионе это происходит по-разному. Например, в Москве и Новосибирске цены на маски сильно снизились, их можно приобрести за 5-10 рублей.

В связи с нестабильной санитарно-эпидемической обстановкой ношение масок в общественных местах в России остается обязательным. Ранее член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко рассказал о нескольких правилах, которые помогут повысить эффективность маски.

Врач Лариса Алексеева обратила внимание, что при неправильном использовании маска становится самым опасным предметом, который существенно увеличивает риск заражения.

В Минздраве напомнили, что наряду с ношением масок в целях профилактики коронавируса необходимо регулярно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий и соблюдать социальную дистанцию.